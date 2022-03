Milano: stadio, elezioni e riqualificazione urbana. Idee e sviluppatori

La settimana scorsa, GranMilano ha raccontato un’altra puntata del romanzo (che rischia di essere) infinito del nuovo stadio di Inter e Milan, che potrebbe alla fine nascere davvero a Sesto San Giovanni, sui terreni ex Falck in via di risanamento – il più grande risanamento post industriale in corso in Europa. Ma non è solo di questo capitolo calcistico che si nutre il romanzo-fiume della politica e della trasformazione della ex (sempre più “ex”, anche se il passato non sempre passa) Stalingrado d’Italia. Ci sono le imminenti elezioni amministrative, ci sono le lotte interne della sinistra, c’è il capitolo rigenerazione urbana. Vale la pena tornarci.

