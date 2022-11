Il culto di San Siro. Prima del suo destino si scoprano le sue origini

Demolire o no lo stadio Meazza? Sgarbi contro Sala, Inter e Milan uniti. Indagine architettonico-sentimentale sul dibattito pubblico in corso. La dissimulata fede nerazzurra di Gianni Brera, Jannacci milanista contro Gaber interista. La storia di un simbolo

Salvare San Siro? Rocco Commisso, presidente italoamericano della Fiorentina, ha fatto notare con pragmatismo anglosassone che lo stadio di Wembley, monumento del calcio inglese inaugurato nel 1923, sede della finale del Mondiale 1966 e di cinque finali di Coppa dei Campioni nonché tempio della nazionale albionica, è stato demolito senza tante storie vent’anni fa per far posto a un nuovo e modernissimo impianto. Altra mentalità, nessun Alterswert, “valore di vetustà”, coniato dallo storico dell’arte Alois Riegl in Il culto moderno dei monumenti (1903), un valore che si rivolge a tutti, dagli intenditori d’arte e alle masse. Altro non è che il “vincolo della memoria” invocato dal bellicoso neo sottosegretario Vittorio Sgarbi contro la giunta di Beppe Sala. Inutile discettare ancora di meccanismi finanziari che pretendono lo stadio di proprietà per le società calcistiche globali, liquide anche se piuttosto prive di liquidità, sparse tra l’America e l’Asia, meglio piuttosto considerare l’architettura dello stadio esistente che dà il nome a un intero quartiere.