Il trionfo mondiale della Germania è una lezione ai solisti del basket

La Germania si prende anche il basket. Per la prima volta nella sua storia vince il Mondiale, lo fa da imbattuta – unica formazione del torneo – e dunque con pieno merito. Non era la squadra favorita, né la più forte. Ma si è dimostrata la più completa: tranne il blackout contro la Lettonia, Dennis Schroder ha diretto l’orchestra da vero leader – 28 punti anche in finale –, consegnando ai fratelli Wagner – altro fattore famiglia, dopo gli Hernangomez quattro anni fa – il ruolo di prime voci e ai vari Obst, Bonga e Theis quello dei comprimari determinanti. È vero che i tedeschi non avevano mai giocato una finale, ma è altrettanto vero che la Serbia – tra Europei, Mondiali e Olimpiadi – ne aveva perse cinque su cinque. Oggi è arrivata la sesta (83-77 lo score), al termine di una partita generalmente bruttina, dove tremavano le mani un po’ a tutti, tranne all’Mvp della competizione e un insospettabile Aleksa Avramovic dall’altra parte – enorme, ma solitario. Il sigillo sulla vittoria è però del ct canadese Gordon Herbert: ha raccolto la Germania dall’anonimato cestistico, in due anni l’ha portata al bronzo continentale e in cima al mondo. Wundercoach.

