Filippo Tortu ci racconta la staffetta della felicità

A Budapest, nei Mondiali di atletica, lo abbiamo visto piangere (in senso metaforico) e ridere (in senso materiale, praticamente in ogni momento trascorso con i compagni di staffetta), crollare nella polvere di una devastante eliminazione in batteria nella gara individuale dei 200 e poi risollevarsi sull’altare dell’argento in staffetta, altrettanto imprevedibile per come era andata la stagione. Soprattutto a 25 anni abbiamo notato la maturità di Filippo Tortu nel gestire i momenti contrastanti della partecipazione a una grande rassegna (ancora più altalenante di quanto era stata la sua Olimpiade di Tokyo con l’eliminazione individuale in semifinale e l’oro in staffetta). Papà Salvino, che è anche l’allenatore, la sintetizza così: “Filippo anche stavolta è sceso negli inferi ed è riuscito a uscirne. Ma la staffetta ci ha dato la gioia più bella del mondo e siamo felici perché è questa l’atletica che piace la gente. Non dimentichiamo che a Grosseto Filippo si è rotto una spalla per l’esultanza dopo aver messo in cassaforte il minimo dei Mondiali. Se non è spirito di squadra questo”.

