Al Gp di Monza vince ancora Verstappen. Ma Sainz merita applausi

Carlos Sainz si candida ufficialmente al Ministero della Difesa nel giorno del record assoluto di vittorie consecutive per un pilota di Formula 1. Max Verstappen ha solo il difetto, per i suoi sponsor, di venir inquadrato dalla televisione meno di quanto meriterebbe per uno capace di vincere dieci gare consecutive, dodici delle prime quattordici (eguaglia Schumacher 2004) e di fare tennisticamente il Grande Slam avendo visto per primo la bandiera a scacchi nei 4 Gp storici (Monaco-Silverstone-Spa-Monza). Doppietta Red Bull “a casa nostra” potrebbe essere un cattivo titolo, anche se veritiero, per sintetizzare il pomeriggio monzese. Perché per una volta la copertina la merita anche la Ferrari. Mai così veloce, mai così vicina alle Red Bull e superiore a tutto il resto del gruppo. I due Carli, Carlos e Charles, hanno inscenato un duello da saloon che ad un certo punto ha lasciato intendere che i due potessero anche suonarsele al punto di danneggiarsi. Non siamo ai livelli di Villeneuve-Pironi a Imola 1984 (con tutto quel che poi drammaticamente accadde dopo per entrambi i piloti) ma di sicuro al fioretto ad un certo punto si è sostituito lo spadone. E Carlos Sainz, difensore strenuo e valoroso, ne è uscito vincitore, potendo come premio salire sul podio accanto ai due tori. Tutti i piloti ricordano come il primo rivale sia sempre il compagno di squadra e quindi è legittimo che pur di stare davanti ognuno sia disposto a prendersi rischi superiori al normale. Sainz ha passato un pomeriggio in trincea. Ha lottato come un leone nei primi giri quando nel suo specchietto Verstappen appariva con il DRS aperto e le fauci spalancate.

