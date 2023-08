La vittoria di Verstappen è l'unica cosa normale di questo pazzo Gp d'Olanda

Il pilota della Red Bull vince un'altra volta, è la nona di fila, dopo una gara segnata dalla pioggia e dalle sorprese. Sul podio anche Alonso e Gasly. In casa Ferrari nuova delusione per Leclerc, Sainz chiude quinto

Chi l’avrebbe mai detto che quella di Bernie Ecclestone fosse tutt’altro che una battuta? Colui che ha portato nel futuro la Formula 1 prima di cederla a Liberty Media, una volta - era marzo 2011 - se ne uscì dicendo che per rendere entusiasmanti le gare gli organizzatori avrebbero dovuto bagnare la pista a sorpresa. Così, per intricare situazioni già decise e dare agli spettatori quell’adrenalina che spesso manca quando un pilota o una scuderia si dimostrano troppo più forti della concorrenza. Uno stratagemma evidentemente impraticabile ma segnale chiaro che il tema di affrontare in qualche modo il rischio letargico che provocano i domini incontrastati non è nuovo.