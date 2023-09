L'uomo che sta dietro alle magie di Verstappen. Alla scoperta di Newey

L’ingegnere RedBull che parla con il vento e domina la Formula 1. I due no detti alla Ferrari e il senso di colpa per la Williams che costò la vita ad Ayrton Senna

Alla Ferrari per tornare a vincere non serve Verstappen. Max sta disputando una stagione perfetta che a Monza potrebbe portarlo a conquistare la sua decima vittoria consecutiva, un’impresa mai vista prima in più di 70 anni di storia della Formula 1, ma neppure lui vincerebbe con la macchina di quest’anno. È una questione di uomini, ma non di piloti. Dietro alla Red Bull che sta piallando la concorrenza c’è SuperMax, d’accordo, basta vedere la differenza tra le sue prestazioni e quelle del suo compagno di squadra, ma c’è soprattutto un uomo che la Ferrari ha corteggiato a lungo senza mai riuscire a convincerlo a lasciare l’Inghilterra: Adrian Newey.