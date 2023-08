Il finale poteva essere scritto in modo diverso ma la gogna contro Mancini è ridicola

Indignarsi perché l'allenatore ha accettato una montagna di dollari per andare in Arabia Saudita è scontato e anche sbagliato. Una volta le proposte indecenti le faceva Berlusconi, oggi le fanno gli sceicchi. Troppo facile fare i moralisti con il portafoglio degli altri

Indignarsi perché Roberto Mancini ha accettato una montagna di dollari per andare ad allenare l’Arabia Saudita è troppo facile e scontato e anche sbagliato. L’universo pallonaro, soprattutto quello dello sport contemporaneo, è pieno di proposte indecenti. Una volta le faceva Berlusconi, adesso le fanno gli sceicchi. Trent’anni dopo Robert Redford e Demi Moore il mondo non è cambiato. C’è sempre qualcuno disposto a fare proposte folli e non sempre (o non solo) per amore.