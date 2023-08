Il Mancio e i suoi nervi di cristallo in un calcio che non ama più

Non è certamente questo il primo addio a sorpresa di Roberto Mancini. Un allenatore carismatico ma spigoloso, che non ha mai trovato quell'equilibrio inscalfibile di un Ancelotti, insoddisfatto della sua stessa insoddisfazione

Uomo che cammina sui pezzi di vetro. Molti anni fa, era il 2016, avevamo preso in prestito senza permesso un verso magnifico di De Gregori per raccontare le luci, i riflessi, le trasparenze umbratili, le fragilità e le schegge taglienti del Mancio: il più bravo, e se non il più bravo il più bello da vedere, il più elegante in campo e fuori, ma anche il più difficile da incasellare fra i calciatori italiani degli ultimi decenni. E poi, dopo, anche fra gli allenatori italiani di rango internazionale, il primo a far vincere qualcosa di serio al City degli emiri, e il primo a rivincere con l’Italia gli Europei dopo una notte fonda durata mezzo secolo. Iscrivendosi così al ristretto club (Pozzo, Valcareggi, Bearzot e Lippi) che con la Nazionale abbiano saputo vincere. E questo nessuna scheggia tagliente e impazzita di oggi, e tantomeno nessun berciare stupido al “tradimento” (ma di che cosa?) glielo potrà mai togliere, a Roberto Mancini.