L'addio di Buffon e la follia di un portiere

La forza di un uomo come lui, l'ultimo campione del mondo del 2006 che era ancora in attività, sta nella sua linea di follia. Per sempre tesa, che mai si spezzi

E così mentre un padre ci lascia, i figli invecchiano. Gigi Buffon abbandona il calcio e il dibattito aperto sulla sua superiorità non ha senso. E’ stato certamente il migliore per circa vent’anni, un’epoca gigantesca per un calciatore, ma prima e (chissà) dopo, altri sono stati e saranno ancora grandiosi e infiniti come lui, nonché diversi. Di Buffon mi ha sempre colpito il contrasto tra la fragilità dichiarata fuori dal campo (ha ammesso ad esempio di aver attraversato albori di depressione), e l’onnipotenza mostrata sul campo, dove non si capiva mai la fine del suo corpo e l’inizio dell’impossibile. Sapeva districarsi tra le pallottole e rimanere incolume, eroe di un fumetto animato.