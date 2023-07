Quel silenzio preoccupante di Mourinho

Nelle notti di grandine, mentre la Natura ci restituisce con gli interessi tutti i cocktail che ci stiamo tracannando in questa estate tropicale, quando veniamo svegliati di soprassalto dagli allarmi di mezzo quartiere, è lì che ci sorprendiamo a pensare: cosa starà facendo José Mourinho? Più volte aveva dichiarato che “avrebbe parlato” a fine stagione, come si fa di solito per tirare le somme, enunciare proclami e magari dire cose tremendissime, per esempio contro i tifosi che avevano fischiato i giocatori o contro il mai amato Tiago Pinto o naturalmente contro gli arbitri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE