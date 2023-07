Perché Paltrinieri è il miglior atleta italiano di quest'epoca

Paragonare campioni di sport e periodi diversi è un gioco pericoloso, ma spesso irresistibile. È una vita che ci chiediamo chi fosse meglio da Pelé e Maradona: ognuno ha la sua risposta e i suoi buoni motivi per sostenerla. Quando però ci si trova di fronte a Gregorio Paltrinieri viene spontaneo affermare che è il miglior atleta italiano di quest’epoca e forse anche di tante altre. Lui nuota. Non corre, non pedala, non salta, non gioca con una palla, una pallina o un pallone. Nuota e basta. In piscina e in mare. Contro gli avversari, contro le meduse e qualche volta come ai Giochi di Tokyo anche contro il suo corpo che si era ammalato. Ha cominciato a tre mesi, ha dribblato l’infatuazione adolescenziale per il basket, poi si è rituffato. È da quando aveva 16 anni (ora e ha 28) che non buca una stagione. Tra il 2016 e il 2018 è stato contemporaneamente campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1.500 stile libero e non contento di accumulare chilometri in vasca si è messo a sfidare anche il mare riuscendo a vincere anche lì tanto da sognare una doppietta dorata 1.500 stile libero – 10 chilometri in acque libere ai Giochi di Parigi tra un anno. Ha rilanciato la sfida. Mai accontentarsi. Come Kobe, il suo idolo assoluto, uno che non si stancava mai di allenarsi per migliorare anche quando era già il migliore.

