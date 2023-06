Nuotare in montagna, l'allenamento vincente

A Livigno a giugno il sole sorge alle 5.27. Gli atleti della Nazionale italiana di nuoto, in ritiro collegiale per tre settimane per preparare l’evento più importante della stagione, il Mondiale in vasca lunga a Fukuoka (Giappone) dal 23 al 30 luglio, si svegliano alle 7, fanno colazione in albergo intorno alle 7.15 e alle 7.45 salgono sui pullmini che in pochi minuti li portano alla piscina Aquagranda per il primo allenamento della giornata. Hanno le facce assonnate e, con gli zaini in spalla fino a qualche settimana fa, rischiavano di confondersi con i loro coetanei locali che lungo la statale stavano aspettando l’autobus per andare a scuola. Dopo mezz’ora di esercizi di riscaldamento con il preparatore atletico, l’allenamento in acqua comincia alle 8.30 e dura due ore. “In montagna, con la riduzione della pressione parziale di ossigeno che via via progressivamente diminuisce con l’altitudine, il nostro organismo reagisce aumentando il numero di globuli rossi ma soprattutto aumentando l’ematocrito, cioè la concentrazione dei globuli rossi nel sangue”, spiega Lorenzo Marugo, il medico della Federnuoto. “Di conseguenza, quando si torna al livello del mare, il beneficio è un maggior trasporto di ossigeno nel sangue”. Una volta Gregorio Paltrinieri ha detto: “Quando scendo a valle mi sembra di volare sull’acqua, sono leggerissimo”.

