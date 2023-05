L'Oro di Federica Pellegrini è una dichiarazione d'amore

L’ex nuotatrice si racconta senza filtri in un libro, “una autobiografia introspettiva”. Ma non odia il suo sport come Agassi: “Sono stata innamorata follemente del nuoto”

Questa volta Federica ha scelto il momento giusto. Non è più la ragazzina innamorata che si fa beccare dall’ex fidanzato lasciato due giorni prima, in camera con quello nuovo. Federica Pellegrini adesso è una donna sposata, ma soprattutto un’ex atleta che ha saputo scegliere l’attimo giusto per uscire dall’acqua e tuffarsi nella vita. Per un’atleta, con o senza apostrofo, il passo d’addio è sempre complicato. Cogliere l’attimo non è mai scontato. La storia dello sport è piena di gente che si ritira due o tre volte in carriera e poi chiude quando è un’ombra di se stesso. Federica ha chiuso quando era ancora al top, riempiendo il suo dopo di mille cose. Il matrimonio con Matteo, i programmi tv, le pubblicità e ora anche “un’autobiografia introspettiva” come dice lei, in cui si racconta senza filtri. Dalle liti d’amore a quelle con la Federazione. Dai pianti per una medaglia persa al rapporto faticoso con il cibo che l’ha portata a combattere e vincere la sfida con la bulimia. E naturalmente le gioie, che sono state tante.