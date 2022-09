Il corpo michelangiolesco della Pellegrini vs il vuoto concettuale di Mario Merz

Dato che il caos e l’imprevisto trionfano, e un cantante che un mese fa, al Circo Massimo, urlava e ripeteva soddisfatto “sono fuori di testa”, è stato applaudito da un pubblico di settantamila paganti, vorrei permettermi anch’io di abbassare il livello del mio autocontrollo, di solito un po’ più alto della media. Un pesante agosto è alle nostre spalle, ora ci aspetta un settembre forse meno soffocante ma certo con più problemi. La crisi politica e la caduta del governo Draghi, voluta da Giuseppe Conte, un uomo che non avrà, spero, un futuro politico, hanno seminato in Italia una tale nausea dei politici e della politica (un individuo, un partito) che il più temibile schieramento minaccia di essere quello dei non-votanti. Voterò? Non voterò? Per chi voterò senza vergognarmi di averlo fatto?

