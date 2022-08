De Chirico, Kafka e la mortale razionalità totalitaria del Novecento

E se malinconici e metafisici fossimo proprio noi, vitalissimi europei mediterranei, solari, razionali, realistici e inclini più alla ripetizione del sempre uguale che al cambiamento e al dinamismo progressivo? Non è forse metafisico, nella sua solarità, il sud italiano della Magna Grecia, per esempio la Sicilia e il Cilento di Velia o Elea, la città di Parmenide e di Zenone, filosofi dell’Essere che mai si muove e mai cambia? Non è metafisica e malinconica, per chi ci è nato, proprio Roma, detta non per caso “città eterna” o fuori del tempo e della storia per eccesso di storia? Metafisica e malinconica è anche l’illuministica Torino, con le sue geometrie un po’ esoteriche, cioè non del tutto spiegabili, e con il suo famoso Museo Egizio e quella speciale tranquillità che affascinò e fece impazzire Nietzsche, sognatore dell’originaria e imperitura Grecia?

