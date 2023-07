Il nuovo mondo di Marchisio

A distanza di quattro anni dall’addio al calcio giocato, oggi Marchisio è il pilota di un’agenzia di comunicazione e marketing. Mate, si chiama. I professionisti delle seconde vite. Negli uffici due maglie appese al muro, con il bianconero addosso. La sua e, accanto, quella di Chiellini. Compagni, amici, ora anche soci. Perni della ricostruzione della Juventus post Calciopoli. Una conferma per Giorgio, un catalizzatore naturale per Claudio. “Ciò che successe quell’estate ha sicuramente accelerato il mio percorso – dice Marchisio – ma il talento alla fine vince sempre. Spesso sento dire: ‘Quello lì è ancora troppo giovane e va protetto’. Ma facciamoli scottare questi ragazzi. Se hanno la testa a posto, la prossima volta, non si bruceranno più. È una selezione naturale, i più forti emergono”. Perché lui sia invece pronto per la Juventus serve prima un breve warm up. Ed Empoli è l’oasi perfetta. “Sapevo che sarei andato in prestito – continua Marchisio – Ricordo che il primo giorno di ritiro, dopo cena, andai a trovare Giovinco e Abate che condividevano la stanza. Seba mi guardò e disse: “Oh finalmente, con lui sì che qua iniziamo davvero a giocare a pallone”. Quell’anno i toscani retrocessero, ma per il Principino fu oro esperienziale. Si torna a Torino.

