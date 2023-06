Non è male il calcio Made in Italy. La Lega A alla conquista del mondo

Si poteva chiamarlo ItsSoccer, giusto per ispirarsi al famoso bidone franceschiniano di ItsArt, la Netflix della cultura. O perché no Made in Azzurri, o anche NetxGenerationScudetto. L’idea di ribattezzare – ma ad uso esclusivo dei mercati esteri (diritti, social, sponsor) – il nostro caro vecchio campionato di calcio di Serie A, quello che un tempo galleggiava nel bicchiere dello Stock 84, come “Serie A Made in Italy” non è forse stata una trovata di quelle da vincere un advertising award. Insomma siamo dalle parti di Open to meraviglia, o di Open to contropiede. Quindi va da sé, in automatico come si dice, che il bravo Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A che ha lanciato nome e idea, sia finito nel tritacarne del cazzeggio mediatico, e quello è poca cosa, ma soprattutto contro un muro ideologico e concettuale. Perché, Made in Italy o ItsSoccer a seconda di come ci si immagini che possa suonare meglio alle esorbitanti (mezzo miliardo?) platee dei calciofili mondiali, la proposta avanzata dalla Lega è invece giusta, e meritava anche di non attirarsi il sospetto di omaggio al governo sovranista. “La Serie A ha iniziato il viaggio per riconquistare la leadership internazionale”, ha detto De Siervo, guardando ovviamente più in là delle finali sul campo. Perché non bastano più mecenati e sponsor locali; e i mitici fondi, prima di potersene fidare (vero Maldini?) bisogna saperli attirare. Con progetti, comunicazione, marketing. “Il calcio italiano ha un buon livello di attrattività”, ma bisogna fare di meglio.

