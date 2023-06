L'uomo che prova a far cambiare le idee a Inzaghi

“Sono certo che il ragazzo morirà sul campo. Deve farmi cento volte il campo su e giù. Ho detto alla squadra: se non lo conoscete, dategli la palla. Se vi sembra esausto, ripartirà”. Domenica 4 giugno 1989 Sergio Vatta, il mago del Filadelfia che ha svezzato generazioni di giovani granata, ha il coraggio di giocarsi la salvezza affidando la maglia numero 3 del Torino a un esordiente di 18 anni: Massimiliano Farris da Milano, acquistato pochi mesi prima dalla Pro Vercelli. All’imbocco del tunnel lo aspetta Franco Costa con il microfono della Domenica Sportiva: emozionato? “Scendiamo in campo determinati per fare il miglior risultato possibile”. Parla già da perfetto vice. Quel Torino-Ascoli si rivela una domenica drammatica, bloccata su un inutile 1-1, con tanto di rigore sbagliato da Müller. A fine partita la gente granata assedia imbufalita gli spogliatoi: il presidente Borsano tenta di disperderla parlando al megafono. Il giovane Farris, naturalmente l’ultimo dei colpevoli, di quell’amarissimo giugno conserverà sempre un sapore agrodolce, legato alle sue uniche quattro presenze da calciatore di Serie A, giusto per accompagnare il Toro in Serie B dopo trent’anni. Un giorno tutto quel dolore gli sarà utile.

