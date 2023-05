La grande Inter discount. Chala, Dzeko e il trionfo di una band of brothers

Martedì sera, al termine dell’euroderby che valeva il viaggio a Istanbul ma che soprattutto e in modo viscerale contava come biglietto d’accesso al paradiso di quel “rito dissacrante ma pieno di sacralità” che è il derby di Milano, dalle poltroncine della tribuna si è sentito anche gridare – da parte di Sciur Bauscia non proprio di primo pelo – uno sfottò d’antan, che i giovani della curva rossonera non avrebbero in ogni caso capito: “A guidare i tram! Domani mattina a guidare i tram!”. Sopravvivenza, invero molto classista, di quando le tifoserie di Inter e Milan si dividevano anche per (presunta) classe sociale, i nerazzurri erano “bauscia” cioè borghesi pieni di arie e i rossoneri “casciavit”, operai, e quando non bastava pure tranvieri. Tutto è cambiato, in una città dalla mobilità sociale che si vorrebbe dolce, ma resta tutto sommato feroce e classista. Poi però accadono cose, piccole epifanie come un video sui social media, che in un attimo illuminano un’appartenenza e una divisione tra due anime di Milano. La macchina di Ace, come ormai lo chiamano. Di Francesco Acerbi. Era arrivato a fari più che spenti un anno fa, un clandestino in autostop all’ultimo giorno di mercato. Un prestito zero, un rottame di cui disfarsi, per la Lazio. Tra i mugugni dei tifosi. Martedì sera ci avrà messo tre ore a lasciare il Meazza, e il suo macchinone (altro che tram) sarà poi finito in carrozzeria. Tanti erano i pugni e le manate d’affetto che i tifosi gli hanno pestato sopra, per festeggiarlo: il nuovo idolo, il nuovo eroe.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE