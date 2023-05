Quando in Champions League vince lo sfavorito

Nella storia recente delle finali di Champions League non si ricorda un divario simile a quello che sulla carta separerà Inter e Manchester City la sera del 10 giugno all’Atatürk Olimpiyat Stadyumu di Istanbul. Non era così sfavorito il Chelsea 2021, pur sempre una squadra di Premier League, che ebbe la fortuna di incrociare un City abbandonato da Kevin De Bruyne, prima mentalmente e poi nella ripresa anche fisicamente. Non era così sfavorito il Borussia Dortmund 2013, opposto a un Bayern quasi ingiocabile, ma comunque capace di tritare a domicilio il Real Madrid in semifinale. Forse il paragone più calzante è con la Juventus 2015, che con quest’Inter ha parecchio in comune a cominciare dal Costruttore, Beppe Marotta, pure in quel caso alle prese con una squadra lasciata a piedi da Antonio Conte. Anche quella volta seppe costruire con astuzia un gruppo di ottimi parametri zero (Pogba, Pirlo, Llorente), grandi vecchi (Evra, Tevez, sempre Pirlo) e italiani di valore (Marchisio, Ogbonna, Sturaro, naturalmente la BBBC). E il 6 giugno 2015, a Berlino, guardò negli occhi per oltre un’ora il super-Barcellona di Messi, Suarez e Neymar, prima di rimanerne fatalmente fulminato (cosa che, ovviamente, vorrà evitare l’Inter).

