Idee pazze per urlare, il 10 giugno, nello stadio di Ataturk, forza Inter e forza Europa

Il calcio, si sa, spesso ci aiuta a capire il mondo e la scelta di disputare la finale della Champions League a Istanbul, in Turchia, il prossimo 10 giugno, è un’occasione ghiotta per provare irresponsabilmente a mescolare politica, geopolitica, equilibri internazionali e mondo del pallone. La prima domanda che ci si potrebbe porre è che cosa diavolo c’entri la Turchia con le competizioni europee e la risposta in questo caso è semplice: per provare a contare qualcosa nel calcio, diversi paesi asiatici hanno scelto negli ultimi decenni di salire sul taxi europeo per avere una maggiore visibilità. Paesi come l’Azerbaigian, l’Armenia, la Georgia, il Kazakistan e paesi come la stessa Turchia. Dove però il calcio, specie nella stagione di Erdogan, stagione che solo il 28 maggio sapremo se continuerà oltre i vent’anni appena trascorsi, è divenuto non una semplice scialuppa di salvataggio, utile a garantirsi maggiore prestigio, ma uno strumento di propaganda, utile a esercitare il potere, in patria, e utile a garantirsi una maggiore legittimazione internazionale, fuori dai propri confini. E’ così oggi, ovviamente, ma è stato così anche nel passato.

