 Così si alimenta la resistenza del popolo turco al potere di Erdogan

I turchi pro democratici non sono rassegnati. Il colpo al monolite erdoganiano non va ignorato

Milano. L’affluenza alle elezioni turche è stata enorme, quasi il 90 per cento, Recep Tayyip Erdogan è costretto al primo ballottaggio della sua carriera, il suo partito, l’Akp, ha la maggioranza in Parlamento ma con il risultato meno brillante della sua storia, i mercati registrano la delusione rispetto alle attese – la vittoria di Kemal Kiliçdaroglu – e mostrano grande instabilità, cosa pericolosa per un paese economicamente fragile, e la società turca appare vivace e non rassegnata dopo un ventennio di costante repressione delle libertà. Erdogan conta di vincere il 28 maggio nello scontro diretto con il suo rivale, ma la Turchia non è più il monolite che è stato almeno negli ultimi dieci anni.