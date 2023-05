Guardiola-Inzaghi, scienza contro anima

C’era una volta un pallone che volava dappertutto, si chiamava Jabulani, che in lingua zulu significa esultare. Fu il protagonista dei Mondiali del 2010, quelli giocati in Sud Africa. La sua caratteristica era la volatilità (figurato), perché quando lo calciavi da una parte lui prendeva un’altra direzione. Molti gli attribuirono la responsabilità dei pochi gol segnati in quella rassegna, visto che i giocatori non sapevano come gestirlo e soprattutto colpirlo. Jabulani, l’aquilone impazzito, era incontrollabile, condizionando il modo di giocare e di riflesso il risultato finale di molte partite. Nel vedere il City piallare il Real Madrid, schiacciarlo come fa una pressa col bitume, mi sono posto una stravagante domanda: e se Guardiola facesse allenare la sua squadra con Jabulani? Un modo per esercitare i calciatori ad affrontare l’imprevisto, lo scarto improvviso di un centimetro che cambia la giocata. Perché altrimenti non si spiega la rapidità e insieme la maestria con la quale il City sposta il pallone da un punto a un altro, rimanendo compatto e soprattutto sempre perfettamente in equilibrio, sfidando persino le leggi della dinamica (?) di cui l’irreprensibile Isaac Newton, noto interista (non è vero), fu il padre. Perché contro il Real Madrid, quelli del City sono rimasti sempre in piedi anche se raggiunti da un pallone scagliato a fortissima velocità (Fab=Fba, chi ci capisce è bravo).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE