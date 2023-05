Lo sport italiano produce 102 miliardi di ricavi. L'Osservatorio di Banca Ifis

Il lockdown ha fatto esplodere la voglia di muoversi anche per brevi periodi e nonostante le conseguenze sull'inflazione della guerra in Ucraina la capacità di spesa dei turisti sportivi sembra non essere stata intaccata

Durante la pandemia si è spesso discusso dell’incidenza economica dello sport italiano. I lunghi periodi di restrizioni e di limitazioni, dalla sospensione delle attività e delle competizioni sia a livello professionistico che amatoriale, fino al divieto della presenza dei tifosi agli eventi dal vivo, hanno dovuto bilanciare l’esigenza primaria della tutela della salute con la necessità di ripartenza. Un discorso valido per ogni ramo della società produttiva, ma in parte inserito nello sport, a livello sia istituzionale che di opinione pubblica, in una cornice pregiudizievole da panem et circenses: sport più come passatempo ludico che mezzo di sostentamento per molti.