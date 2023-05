Solo Leao può ribaltare il derby che vale la Champions

L’Inter ha vinto per 2-0, ma è insoddisfatta. Il Milan è uscito battuto, ma non abbastanza per sentirsi spacciato. Tra sei giorni sarà il campo a spazzare via ogni dubbio

Al triplice fischio di Gil Manzano, con un pezzo di San Siro in festa e l’altro a rimuginare, sono ufficialmente iniziati i sei giorni del paradosso. Il primo round della semifinale di Champions League ha detto Inter in maniera tonante, eppure sono proprio i nerazzurri a doversi crogiolare in una strana sensazione, a metà tra il dubbio e l’apoteosi: è mai possibile vincere con due gol di scarto il derby di andata con vista su Istanbul e allo stesso tempo rimanere insoddisfatti? I primi venti minuti della notte del Meazza sono stati segnati da una tracimante marea interista e i danni generati dal duo Dzeko-Mkhitaryan sono parsi perfino pochi. Inter padrona, debordante, contro ogni pronostico che lasciava presagire un primo confronto intriso di prudenza e paura. E invece lo 0-2, alla fine, risulta addirittura un affare per un Milan apparso spaesato e svagato al cospetto dei rivali cittadini. Tiene infatti aperto un pertugio, per quanto minuscolo e sottilissimo, nel quale provare a lanciarsi con speranza e incoscienza.