È tempo di divertirsi con il basket

Gianmarco Pozzecco lancia i playoff: “Milano più favorita della Virtus, ma...”, la difficile selezione per i Mondiali la battaglia per l'Eurolega

Il Foglio a San Siro, ma idealmente anche al Forum di Assago e alla Segafredo Arena di Bologna. E perché no, pure alla Philippine Arena e all’Araneta Coliseum di Manila, i palazzetti dove l’Italia giocherà la prima fase dei Mondiali di basket in programma dal 26 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone. C’è stata molta pallacanestro nell’evento di giovedì. Inevitabile, con la stagione italiana che sta per entrare nel vivo: i playoff partono oggi e tutti non si aspettano nulla di diverso da una finale tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna, le due grandi favorite, le due squadre nostrane di Eurolega. Lì nessuna delle due ha raggiunto i playoff e con la Coppa Italia in bacheca a Brescia, lo scudetto è l’unica soluzione per rendere accettabile la stagione.