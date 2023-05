Le donne della Roma e lo scudetto delle prime volte

Che cosa c’è dietro la vittoria nel campionato di calcio femminile da parte di Giacinti & co. Un cammino senza mai voltarsi indietro, con soli sei punti lasciati per strada in tutta la stagione

Sono passati sette giorni, eppure ancora c’è spazio per lo stupore. L’As Roma Women si allena, lavora, e poi si ferma. Può toccare al direttore sportivo Gianmarco Migliorati, ai fisioterapisti o a qualche giocatrice, ma a tutti capita di osservare quella classifica che segna, con ancora 9 punti da assegnare, più 13 sulla Juventus seconda, più 24 sul Milan terzo, un solco che neanche l’armata bianconera dell’era Guarino aveva mai scavato. Ma davvero l’abbiamo fatto?, sembrano chiedersi. La Roma femminile ha vinto il primo scudetto della sua storia, lo ha fatto dominando la stagione zero della nuova era del professionismo per le donne, chiudendo con grande anticipo il primo campionato disegnato con la nuova formula della doppia poule. Tante prime volte tutte insieme, celebrate sabato scorso contro un’ottima Fiorentina al Tre Fontane, tana, culla e casa delle ragazze giallorosse. Sei punti lasciati per strada in tutta la stagione e a un’unica avversaria, la Juventus, che proprio grazie ai due scontri diretti vinti aveva attutito l’effetto dei troppi pareggi rimanendo aggrappata all’ambizione di conquistare il sesto scudetto consecutivo. Fatta eccezione per la partita di Vinovo a metà settembre, persa uno a zero, la Roma ha sempre segnato almeno un gol, subendone in tutta l’annata appena 18.