David Logan continua a sfidare le leggi del tempo

Il 40 sulla maglia, come gli anni sul groppone. Ma la leggerezza è senza tempo: di tripla in tripla, con tanto di schiacciatona a due mani – difficile pure da ragazzino, se sei alto un metro e 85. Il bello è che David Logan ha sempre fatto valere soltanto i numeri che voleva lui. Ultimi nella lista: i 31 punti con 11/15 al tiro che domenica hanno permesso a Scafati di espugnare il PalaOlimpia di Verona, in un fondamentale scontro salvezza. Nove canestri da tre, in una sola partita, la guardia di Chicago non li aveva mai segnati. E in questa Serie A ci era riuscito soltanto Marco Belinelli – altro vecchietto per finta del nostro basket. Si spendano dunque i soliti paragoni col vino, che più va in là più diventa buono. Ma cosa ci possiamo fare se Logan, classe 1982, è il secondo miglior realizzatore del torneo (dietro al triestino Frank Bartley) con 17,6 punti di media? E se quei 17,6 punti rappresentano la sua miglior stagione di sempre in Italia?

