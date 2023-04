In Nba ora il gioco si fa finalmente duro: via ai playoff

Playoff Nba, i due mesi più frenetici dello sport americano, quelli in cui sembra che venga premuto il tasto del fast forward rispetto a tutto quello che è avvenuto prima. È l’effetto della programmazione, non casuale, dell’intreccio tra leghe: la Nba parte relativamente nel silenzio, comincia a emergere dal letargo verso fine febbraio e diventa luce una volte terminata la stagione del basket universitario, che assorbe l’interesse di una nazione non per la qualità del gioco ma per la diffusione in ogni angolo d’America, come non capita per lo sport professionistico. Curioso però che proprio nelle ore in cui si giocava la novità degli ultimi anni, ovvero il mini-torneo play-in per promuovere al tabellone principale le ultime due squadre, la Nba abbia vissuto stati d’animo molto differenti: la soddisfazione per il nuovo record complessivo di pubblico e di tutto esaurito, ampiamente pubblicizzato, e la preoccupazione per l’aumento dei costi, tenuta nascosta fino a che una fuga di notizie non ha rivelato una disposizione interna, redatta dal responsabile finanziario David Haber e da uno dei dirigenti, Kyle Cavanaugh, con l’invito a ridurre le spese, effettuare meno trasferte e frenare drasticamente le nuove assunzioni per il resto dell’anno fiscale, che si chiuderà a fine ottobre. Fuggiti i buoi, un portavoce della Nba ha ammesso che si tratta di procedura non inusuale in un momento in cui aziende di ogni tipo stanno cercando di tagliare le spese, ma la contrapposizione tra trionfalismo per i record di pubblico e timori sul piano finanziario apre una finestra particolare. Soprattutto perché il nuovo contratto collettivo di lavoro, concordato verbalmente tra Lega e rappresentanti dei giocatori con approvazione definitiva attesa a breve, garantendo stabilità per almeno sei anni porterà inevitabilmente a contratti televisivi di maggiore entità, proprio come accaduto nella Nfl.

