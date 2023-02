Non è da un record che si giudica un giocatore. Ma forse ora Lebron James è il più forte di sempre

Non è da un record che si giudica un giocatore. Anche se aver stabilito il nuovo primato di punti realizzati su un campo della Nba, superando i 38.387 di Kareem Abdul-Jabbar, è tanta roba. LeBron James era un predestinato ancora prima di cominciare a vincere. Vent’anni dopo è il re incontrastato dei punti segnati con un conto destinato a proseguire fino a quando non verrà il giorno in cui si troverà di fronte suo figlio Bronny. James ha detto di voler continuare fino ad allora. Vuole sentirsi un po’ come Dino Meneghin, quando affrontò suo figlio Andrea. Un’attesa che potrebbe durare fino alla stagione 2024-2025. Altri due anni di partite, di punti, di fotografie. Non sappiamo se LeBron è il più grande di tutti, ma certamente è quello che sta durando di più di tutti. A 38 anni è ancora qui a buttarla dentro.

