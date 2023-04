Il nuovo Cassano è come il vecchio: si fa male da solo 

Antonio non fa calcoli, è istinto primitivo: ecco perché si trasforma in macchietta anche se fa osservazioni sensate

Nell’Amazzonia ecuadoriana gli individui vengono classificati in due categorie che evocano i riflessi e gli odori di una realtà primitiva e ancestrale. Sono runa oppure runa puma. I primi sono le persone come le immaginiamo; i secondi sono gli umani-giaguaro, uomini predatori che conservano gli istinti delle nostra sostanza animale. Osservano e interpretano la realtà esattamente come la osserva una fiera che viva nella foresta. Antonio Cassano è per certi versi un runa puma.