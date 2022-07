Numeri e segreti della BoboTv

L’ultima puntata della BoboTv stagione 2021-2022, in onda la sera di lunedì 30 maggio, è durata tre ore e cinque minuti. Ben oltre il tempo medio di un talk calcistico trasmesso sulla cosiddetta tv: reggono il confronto solo certe maratone di Pierluigi Pardo, di quelle con venticinque ospiti. Teneva banco il dibattito sulla finale di Champions League Real Madrid-Liverpool, condotto con toni non dissimili da un’arena politica di Rete4: Antonio Cassano sosteneva che trattavasi di gran culo, Bobo Vieri esaltava il cinismo del Madrid e proclamava che nel calcio conta solo metterla dentro, Lele Adani con piglio e barba da vecchio saggio del Fantabosco mediava tra le due posizioni e approdava hegelianamente alla Sintesi. Ciononostante ogni tre minuti, come azionato da una qualche leva automatica, lo stesso Adani se la prendeva con la “gente che viene pagata per fare i complimenti e non per fare analisi” e si compiaceva di non essere servo (non si capiva bene di chi). Nicola Ventola era infine un mite elemento d’arredo che però non mancava di buonsenso, come spesso accade a tutti coloro che non alzano mai la voce.

