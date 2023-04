Togliamo il lavoro agli ultras

Verrebbe voglia di cambiare mestiere. Si, perché quello del tifoso della curva sta diventando (lo è da un bel po’) un lavoro. Spaccio, merchandising, contraffazione, bagarinaggio, che fatica fare l’ultras. Svegliarsi presto (anche le 10 quando la squadra gioca a mezzogiorno), andare allo stadio, minacciare qualcuno dalla faccia strana capitato lì per caso, infilarsi nella Wall Street degli affari curvaioli e, tra un coro e l’altro (questi cori sempre uguali, ossessivi, insopportabili), liberare ogni istinto. Dal comportamento razzista, che forse nemmeno sanno cosa significhi, all’esercizio del potere coercitivo, con annessa strategia del ricatto. Vittime, tutti. Le società, più o meno consapevoli e deboli, lasciate da sole a combattere il fenomeno, e tutti gli altri che amano il calcio e che magari vorrebbero portare un figlio, una moglie, un nipote in curva senza rischiare di venire travolti dall’onda della violenza, anche solo verbale. La battaglia di De Laurentiis contro gli ultras napoletani si fonda più o meno su questi principi e speriamo conduca a risultati concreti. Al di là di certi eccessi cinematografici (De Laurentiis spesso dice cose che noi umani…), a De Laurentiis non va giù il ricatto: se ci dai quello che chiediamo ti vogliamo bene, altrimenti spacchiamo tutto. Scusate la sintesi, in queste poche righe si fanno anche feriti innocenti che magari vivono l’aggregazione in maniera genuina.

