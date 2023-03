Viste le violenze di Napoli, era meglio la Superlega

Detto col senno non proprio di poi, ma quasi, visto come si sono messe le cose nella prima guerra europea del football (“La prima guerra del football e altre guerre di poveri” era un gran libro di Ryszard Kapuscinski di molti anni fa, ma parlava di poveri, appunto: qui al massimo c’è un po’ troppo calcio straccione), insomma come si è messa tra i club che si erano consorziati per varare la Superlega – in Italia la Juventus del Cugino Spendaccione – e la Uefa, l’ancien régime che difende con denti mannari il suo privilegio politico ed economico. Detto dunque col senno di poi: vuoi vedere che avevano ragione loro, gli sfidanti della Superlega? L’ultimo disastro scioglie i dubbi. Il capo della Uefa, quel Lord Voldemort del calcio che è Aleksander Ceferin, voleva a tutti i costi che la falange francofortese passeggiasse sul lungomare di Napoli, “decisione intollerabile” non fornirle i biglietti, e anzi pronte le sanzioni per i club che osano rifiutare i tifosi avversari. La libera circolazione delle merci. Anche quando è merce avariata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE