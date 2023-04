Ai Trials canadesi Summer McIntosh ha riscritto la sceneggiatura di "Una settimana da Dio"

La giovanissima nuotatrice ha collezionato cinque vittorie in cinque gare e due record del mondo. E per un attimo ha fatto scricchiolare il primato di Pellegrini nei 200 stile libero

Chissà cosa stava facendo questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, Federica Pellegrini. A quell’ora, le 18.30 a Toronto, in Canada, il suo record del mondo nei 200 metri stile libero in vasca lunga – che campeggia orgoglioso anche nella sua bio su Instagram – ha rischiato di cadere. A metà gara Summer McIntosh era davanti di due centesimi di secondo. Poi nei secondi cento metri, quelli in cui Federica Pellegrini iniziava e spesso completava le sue rimonte, Summer McIntosh ha nuotato un po’ più lenta e ha toccato in 1’53’’91, il nuovo record del mondo giovanile, la quinta miglior prestazione di sempre nei 200 stile libero. Il primato di Federica Pellegrini è di 1’52’’98. È il record del mondo più longevo del nuoto femminile, uno dei due (l’altro è quello della cinese Liu Zige nei 200 farfalla) che ancora resiste dall’epoca dei costumi in poliuretano, i “costumoni” che nel biennio 2008-2009 quasi permettevano agli atleti di galleggiare minimizzando le resistenze in acqua. È stampato nei libri di storia dal 29 luglio 2009. Probabilmente verrà cancellato presto.