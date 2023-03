Tania Cagnotto si tuffa nella sua seconda vita e riparte come mental coach

"Io dico sempre che i tuffi sono per il novanta per cento una questione di testa”. È scritto in corsivo sulla quarta di copertina di un libro celeste, ed è una grande verità: uno si prepara mesi e mesi, anni, tutti i giorni, dalla mattina alla sera, in palestra e in piscina, a secco e in vasca, ripete migliaia di volte gli stessi cinque o sei tuffi del suo programma, ma poi è durante la gara che si decide tutto. E in quei due secondi si può prendere male il trampolino, aprire troppo tardi la verticale, distrarsi per il colpo di tosse di uno spettatore, e il tuffo è sbagliato, la gara compromessa. È successo a molti e succederà ancora. Tania Cagnotto, la più forte tuffatrice italiana ed europea della storia, vincitrice di due medaglie olimpiche, dieci mondiali e ventinove europee, lo sa bene. Quella frase è sua. Il libro con lo sfondo celeste è la sua autobiografia del 2012, Che tuffo, la vita!, pubblicata da Lìmina e scritta con Stefano Bizzotto.

