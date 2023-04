I Giochi e Wimbledon: fottere Putin con lo sport

Vedere un russo disposto a rinunciare alla propria appartenenza per essere libero di gareggiare è uno schiaffo al putinismo. Per combattere i macellai servono sanzioni e armi, non boicottare i passaporti

Ci sono ottime ragioni per considerare sbagliata la scelta del Cio di far partecipare gli atleti russi alle prossime Olimpiadi ma nessuna di queste ragioni è più forte rispetto all’affermazione di un principio universale che merita di essere rispettato anche in tempi di guerra e che vale non solo in ambito sportivo. E il principio è semplice: non discriminare i russi sulla base della loro nazionalità, della loro appartenenza, del loro passaporto.