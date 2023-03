Nel Gp d'Arabia Saudita, arriva un'altra doppietta Red Bull. Ferrari non pervenuta

Vince Perez, segue Verstappen: quello della scuderia campione in carica è un dominio al momento imbarazzante per tutto il resto dello schieramento. Beffa per Alonso che sale sul podio, ma viene penalizzato e retrocesso. Le due rosse di Maranello finiscono al sesto e settimo posto

Doppietta Red Bull in Bahrain, doppietta Red Bull anche in Arabia Saudita. Di diverso c’è soltanto l’ordine d’arrivo visto che stavolta ha vinto Sergio Perez. Verstappen è secondo, resta leader del Mondiale grazie al giro più veloce. Siccome Perez partiva dalla pole e il campione del mondo dalla quindicesima posizione, il saldo per l’olandese (grazie anche a una safety car) è positivo. Dalle dune del deserto arriva una nuova indicazione di superiorità da parte della Red Bull, un dominio al momento imbarazzante per tutto il resto dello schieramento.