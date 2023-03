Le battaglie oltre il volley di Valentina Diouf

Ha giocato in tre continenti diversi, si è esposta prima che esporsi diventasse di moda e dalle scale di Sanremo è scesa anche lei, una delle tre pallavoliste nella storia del Festival. Valentina Diouf, milanese, trent’anni appena compiuti, oggi gioca a Lodz e, in sostanza, ha fatto tutto prima. Solo che con la memoria a farci costantemente difetto, ce ne siamo scordati. “Forse perché se togliamo la parentesi di Perugia sono cinque anni che gioco fuori dall’Italia. Un anno in Brasile, due in Corea e questa è la seconda stagione in Polonia”. Dove è arrivata lo scorso anno dopo aver rescisso il contratto con Perugia, appunto. “Non mi era mai capitato in tanti anni di carriera di non portare a termine una stagione e ci ho rimesso dei soldi, ma a farmi togliere il sorriso io non ci sto”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE