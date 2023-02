La stella del volley Egonu torna in Italia e non si ferma a Sanremo

Milano corteggia l'azzurra che gioca in Turchia: dopo il Festival sarà al centro del mercato. Ma la presidentessa di Vero Volley Marzari non vuole per il momento sbilanciarsi: "Parlare di questo durante la stagione non mi piace"

Paola Egonu lascia la Turchia e torna in Italia. Fermi tutti. La pallavolo non c’entra. Succederà giovedì prossimo, destinazione Sanremo per il Festival numero 73. Niente taraflex circondato da tribune, ma palco con scenografia a forma di cupola. A metterla in azione non ci saranno le alzate di Alessia Orro, ma gli assist di Amadeus. Questo blitz italiano avrà comunque significati importanti. Intanto permetterà all’opposto, che ha lasciato la scorsa estate Conegliano per accasarsi al Vakifbank Istanbul, di riallacciare i rapporti incrinati con la patria. Il primo ricordo da sbloccare è il video dello sfogo intercettato da uno smartphone che si trovava al posto giusto nel momento giusto (localizzazione Apeldoorn, Olanda) dopo la finalina mondiale con gli Stati Uniti dello scorso 15 ottobre. “Non puoi capire, non puoi capire- confessava Egonu al suo procuratore Marco Raguzzoni - mi hanno chiesto anche se fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in nazionale”. Un j’accuse che sa di razzismo, rivolto a leoni da tastiera e figlio delle tensioni di un torneo giocato sul filo dei nervi. Paola ha recentemente detto che sta ancora metabolizzando quel momento, che non c’è alcuna decisione definitiva sul futuro in azzurro.