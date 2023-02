Con la vittoria sul Tottenham, Pioli si è ripreso il Milan

C'è un grande film del 2008 di Martin McDonagh – il regista irlandese che tra due settimane arriva da protagonista alla Notte degli Oscar con “The Banshees of Inisherin” – che si chiama “In Bruges” ed è appunto ambientato nell'incantevole cittadina delle Fiandre che stasera torna a ospitare un ottavo di Coppa dei Campioni dopo 30 anni. A un certo punto, in visita al Groeningemuseum, Brendan Gleeson commenta con Colin Farrell il Giudizio Universale di Hyeronimus Bosch, e il suo amico, che non è un pozzo di cultura ma è abbastanza sveglio, chiosa: “Il Purgatorio è una via di mezzo. Non hai fatto del tutto schifo ma non sei stato neanche un granché. Come il Tottenham”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE