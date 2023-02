Dopo due anni da Don Rodrigo il Milan s'è fatto Don Abbondio

Il povero Don Abbondio è passato suo malgrado alla storia come simbolo italiano di pavidità: da due secoli gli facciamo dire che “il coraggio, se uno non ce l'ha, mica se lo può dare”. In realtà Don Abbondio non era banalmente un coniglio; bensì un realista, uno che a sessant'anni aveva imparato a capire in che direzione girava il mondo, e ormai si rassegnava a subirlo. La rassegnazione con cui ieri sera Stefano Pioli ha accettato di vestire il saio è più amara di una semplice mancanza di coraggio: sapeva di subire, si è disposto in un assetto predisposto a subire e, inevitabilmente, ha subito. Dopo il triplo trauma consecutivo Supercoppa 3-Lazio 4-Sassuolo 5, ha avuto una settimana per preparare un derby sinceramente non cruciale se non nell'umore – lo scudetto è andato da un pezzo, ma il Milan ha ancora numericamente intatte le proprie chance di andare in Champions – e ha deciso di trasmettere alla squadra uno spirito di stracciatella, l'opposto della spavalda arroganza indossata per oltre due anni. Saio e cilicio in difesa, pigiamone di flanella nella metà campo avversaria, dove i campioni d'Italia sono stati uccel di bosco per oltre sessanta minuti: Onana si è dovuto proprio impegnare per bloccare con le mani almeno un tentativo del Milan, un tiretto di Brahim Diaz destinato sul fondo di circa un metro.

