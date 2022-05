Quello del Milan è lo scudetto del buon esempio

“Job is not finished”. A margine di Milan-Atalanta, Stefano Pioli aveva svelato al mondo il mantra motivazionale di Kobe Bryant che, nel 2009, con espressione da sfinge, aveva gelato un giornalista che in conferenza stampa gli rimproverava di non essere abbastanza sorridente per essere avanti 2-0 nelle Finals contro Orlando. “Il lavoro non è ancora finito. È finito, per caso? No. E allora non c'è niente da ridere”. La Black Mamba Mentality era stata però portata all'attenzione dello spogliatoio milanista già qualche settimana prima, dopo il fatale mercoledì sera bolognese in cui l'Inter era ricascata con tutte le scarpe nelle sue ripetute e inspiegabili eclissi. Cinque minuti dopo il fischio finale che cancellava l'asterisco e riportava il Milan in testa alla classifica una volta per tutte, Davide Calabria – capitano in pectore dopo il declino tecnico di Alessio Romagnoli – aveva pubblicato una Instagram Story senza parole e senza tag, senza didascalie e senza morali: una semplice foto. Quella foto.

