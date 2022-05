Quanto vale economicamente vincere lo scudetto?

A livello sportivo vale tanto. Lo sanno sia il Milan, che l’Inter. A livello di tifoseria, ancora di più: un anno a guardare i rivali cittadini dall’alto della Madonnina. Ma in un calcio sempre più orientato al business diventare Campioni d’Italia è un fattore anche economico.

Otto milioni di euro, questa la cifra – approssimativa – che separa il primo e il secondo posto in classifica in Serie A. Partendo dai diritti tv del campionato italiano, la distribuzione viene effettuata sulla base dei criteri imposti dalla Legge Melandri e prevede una quota del 50 per cento da dividere in parti uguali, il 20 per cento in base al bacino d’utenza e il 30 in base ai risultati. Di quest’ultima quota, una parte – il 12 per cento sul totale – viene distribuita tra i club a seconda della posizione in classifica. Per il 2021/22 si tratta di 113 milioni, con il primo classificato che ottiene 17,6 milioni e il secondo che si ferma a 14,8. Per dare un’idea dei rapporti di forza, l’ultima squadra classificata incasserà 400mila euro su questo lato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE