Resta solo il Milan. E ci costringerà a riconsiderare le nostre convinzioni

Resta solo il Milan. Non perché abbia già vinto – per quanto pareggiare domenica pomeriggio nella fornace di Reggio Emilia che ribollirà di rossonero al 90 per cento non sembra impresa troppo ardua. Non perché l'Inter abbia mollato, nonostante anche stavolta abbia dovuto ridursi quasi fino al 90' per chiudere la partita di Cagliari contro una squadra enormemente inferiore, e inoltre attanagliata dall'incubo reale della serie B. Non per i festeggiamenti forse eccessivi alla fine di Milan-Atalanta (c'è ancora un punto da conquistare), per quanto comprensibili quantomeno come forma di gratitudine verso un pubblico che è arrivato in città da tutte le parti d'Italia per stringersi attorno, sopra e sotto alla sua squadra, reazione terapeutica a dieci anni terribili. La solitudine del Milan, a tratti magnifica, si specchia nella splendida solitudine del coast to coast di Theo Hernandez: una solitudine arrogante, prepotente, per nulla intimorita dal “miedo escenico” di San Siro che per esempio ieri ha appesantito il fiato di Calabria e Tonali, una solitudine desiderata e cercata. La solitudine di chi è speciale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE