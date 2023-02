Lotito vorrebbe cambiare le regole con cui la Lega Serie A tratta gli accordi dei diritti tv

Le strane polemiche sulla durata dei contratti che non fa danni a nessuno. Anche perché i tempi per il calcio italiano non sono buoni: né per le società, né per i provider, né per la Lega

Catalizzatore di tutte le azioni come il suo Milinkovic-Savic, Claudio Lotito, in qualità di senatore di Forza Italia, è sempre al centro delle azioni quando in Parlamento si discute di politiche economiche per il calcio. Era già successo per l’emendamento alla legge di Bilancio teso a permettere alle società la rateizzazione delle tasse sospese durante il Covid, che sollevò indignazione ma aveva dalla sua più di una motivazione; ora Lotito è firmatario di un emendamento al Milleproroghe (dovrebbe essere votato entro il 27 febbraio) che modifica in parte le regole con cui la Lega Serie A tratta gli accordi dei diritti tv con emittenti e piattaforme. Anche qui un po’ di polemicuzze a mezzo stampa, ma soprattutto posizioni diverse sottotraccia nel governo – il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso a favore, quello dello Sport, Andrea Abodi, contro. Con tanto di informale moral suasion del Colle a suggerire un surplus di prudenza. Ma a guardare nelle carte, tanto allarme non pare giustificato.