Galliani e Braida, amici (oggi, loro malgrado) nemici

Delle mille avventure vissute in simbiosi da Ariedo Braida e Adriano Galliani, una delle più romantiche e rappresentative della Strana Coppia rimane il viaggio a Kiyv sulle tracce di Andriy Shevchenko, autunno 1998. Era la prima volta che i due si muovevano insieme semplicemente per visionare un calciatore: ma, per un errore del tour operator, erano finiti in una specie di bettola senza riscaldamento a 17 gradi sotto zero, piena di spifferi e gocce d’acqua che filtravano dal soffitto. Galliani ne era uscito con una brutta polmonite e pure una pessima impressione di Sheva, che in tutto il primo tempo di Dinamo Kiev-Panathinaikos non aveva strusciato una palla. E Braida sempre lì accanto, paziente, a dirgli: stai tranquillo Adriano, questo è forte, è più di un anno che lo seguiamo. Maniaco del controllo, uomo di idee estremamente resistenti al cambiamento, alla fine Galliani s’era fatto convincere: potere di Ariedo Braida, l’acqua cheta che rompe i ponti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE