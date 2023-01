Anche i bimbi di Manchester preferiscono Messi a Cr7

Anche questa settimana inizio la rubrica con un brindisi: cheers al sadismo di Dazn, che non contenta di trasmettere quello scempio di campionato che è la Serie A (bisognerebbe ringraziarli quando la diretta non funziona, certe partite sono più brutte del dibattito sul futuro del Pd di Repubblica) adesso regala ai propri abbonati un abbonamento digitale alla Gazzetta dello Sport. Poveri voi, che però potete almeno consolarvi guardando – sempre a proposito di Dazn – FA Cup e League Cup inglesi, reduci da una settimana goduriosissima in cui il City ha perso contro il Southampton. City che oggi ha il derby contro un Manchester United raramente così in palla negli ultimi anni come dopo essersi liberato di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha lasciato un così bel ricordo che in un video che circola in rete si vedono alcuni ragazzi delle giovanili dei Red Devils, dove fino a un paio di stagioni fa si cresceva nel mito di CR7, dire che il più forte di tutti è Messi.

