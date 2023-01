Il Far West di pseudo tifosi sull'A1 è incivile, ma il rigurgito manettaro è peggio

Alla notizia di non convalida dei primi arresti, numerosi giornali hanno definito la notizia scandalosa, parlando di “manica larga” del giudice, di “cavilli che salvano gli ultras”. Un malcostume che porta a invocare punizioni esemplari per responsabilità penali ancora tutte da chiarire e che non ha mai prodotto grandi soluzioni

Domenica scorsa circa 300 facinorosi riconducenti alle tifoserie di Roma e Napoli se le sono date di santa ragione in mezzo a una corsia dell’A1, nei pressi dell’area di servizio di Badia al Pino (Arezzo). La presenza di coltelli, bastoni, bengala, picconi addirittura, fa pensare a un atto premeditato, se non addirittura concordato, tra due fazioni antagoniste che si fronteggiano regolarmente da oltre vent’anni. Chi governa, ricuce oppure esaspera questi dissapori? Chi è al comando di simpatie o rivalità tra due popoli di tifosi? Gli ultras, la minoranza loquace del tifo, che stanno alla tifoseria come i black bloc stanno ai manifestanti No global, o come i raver ai frequentatori di discoteche. Gruppi di persone che si portano al di fuori dei confini circoscritti fondendo i propri interessi con uno stile di vita che ne determina i comportamenti, le frequentazioni quotidiane, l’abbigliamento, i codici di linguaggio.